Премьер Турции: Мы не хотим войны, но пусть не испытывают наше терпение
21:32, 04 октября 2012Мир
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Турция не вынашивает планов развязывания войны с соседней Сирией, заявил сегодня вечером на пресс-конференции в Анкаре премьер-министр Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган говорит, что не хочет войны
Об этом сообщают РИА «Новости».
"У нас нет намерений развязывать войну. Но пусть никто не испытывает наше терпение", - подчеркнул он.
Ранее в тот же день турецкий парламент предоставил правительству Эрдогана годичный мандат на проведение трансграничных военных операций, в том числе в отношении Сирии, в связи инцидентом на границе вечером 3 октября.
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