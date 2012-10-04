Премьер Турции: Мы не хотим войны, но пусть не испытывают наше терпение

Об этом сообщают РИА «Новости».

"У нас нет намерений развязывать войну. Но пусть никто не испытывает наше терпение", - подчеркнул он.

Ранее в тот же день турецкий парламент предоставил правительству Эрдогана годичный мандат на проведение трансграничных военных операций, в том числе в отношении Сирии, в связи инцидентом на границе вечером 3 октября.