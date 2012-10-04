Литва подает в суд на Газпром

В правительстве Литвы считают, что в течение последних восьми лет за поставляемые ресурсы Газпрому было переплачено 5 млрд литов (около 1,5 млрд евро): цена за тысячу кубометров газа для Литвы выросла с 84 долларов в 2005 году до 497 в 2012-м. Возмещение убытков Литвы и является предметом иска.

По теме: Стокгольмский арбитраж оставил Газпром без литовской ГТС

В Вильнюсе напоминают: после подписания договора формула цены на российский газ менялась пять раз, ее привязали к цене на дорожающую нефть. Литва добивается привязки к цене на биотопливо.

Газпром в свою очередь ранее обращался в Стокгольмский арбитраж с исками против Литвы, замечает Радио Свобода. Рассмотрение тяжбы может продолжаться до двух лет.

По теме: Польша не видит как договариваться с Газпромом, кроме суда

В литовском правительстве заявляют: Газпром применяет в отношении Литвы дискриминационную (самую высокую в ЕС) цену на газ из-за того, что страна руководствуется Третьим энергетическим пакетом Евросоюза, а также инициировала расследование Еврокомиссии, призванное ограничить монополизм Газпрома.