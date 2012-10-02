Лидер оппозиции Грузии надеется вернуть себе гражданство и стать премьером
10:41, 02 октября 2012Мир
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Лидер коалиции "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили надеется, что вернет себе гражданство Грузии и будет утвержден на посту премьер-министра.
Иванишвили снова хочет стать грузином
Об этом Иванишвили заявил в эфире своего "9-го канала", пишет Грузия-Онлайн.
"Я не воспользовался этим списком. Один голос потеряли. Я, как европеец, не позволил себе использовать такую Конституцию. Сейчас, когда будет оформлена наша победа, суд станет похожим на суд. Надеюсь, что мне будет возвращено гражданство Грузии и буду утвержден парламентом на посту премьер министра", - заявил Иванишвили.
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