США призывают Беларусь немедленно освободить всех политзаключенных

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее заявление сегодня распространило Посольство США в Беларуси.

«Соединенные Штаты отмечают факт освобождения Сергея Коваленко. Мы призываем правительство Беларуси к немедленному и безусловному освобождению остальных политических заключенных и полному восстановлению их гражданских и политических прав», - говорится в заявлении.

26 сентября из могилевской колонии был освобожден оппозиционер С.Коваленко. 27 сентября на свободу вышел активист анархистского движения Павел Сыромолотов. Оба они написали прошение о помиловании на имя Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Справка УНИАН. В Беларуси в местах лишения свободы остаются еще 12 человек, которых правозащитники считают политзаключенными. В их числе – экс-кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич, вице-президент Международной федерации прав человека Алесь Беляцкий, лидер международной организации «Молодой фронт» (Чехия) Дмитрий Дашкевич.