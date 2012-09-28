США не хотят воевать в Сирии, но могут, если попросят

Накануне эмир Катара предложил с трибуны ООН арабским странам вмешаться в ситуацию в Сирии, поскольку Совет Безопасности всемирной организации не смог выработать эффективную позицию для урегулирования конфликта между властями и оппозицией. Франция, со своей стороны, выдвинула идею создания "безопасных зон" в районах, контролируемых в Сирии оппозицией.

"Это (интервенция) было бы серьезной ошибкой... США сотрудничают с международным сообществом с тем, чтобы помочь сирийским оппозиционным силам и предоставить гуманитарную помощь всем, кто пострадал от насилия в Сирии. Мы также пристально следим за хранилищами химического и биологического оружия", - сказал Панетта журналистам.

По теме: Иран впервые признал, что его военные советники «помогают» в Сирии и Ливане

По словам американского министра, в решении сирийской проблемы еще есть возможности для применения дипломатических мер, включая ужесточение давления на президента страны Башара Асада, однако США в этом вопросе будут следовать тем путем, который определит международное сообщество.

"Если международное сообщество решит (что военная операция необходима), то мы, конечно, примем в ней участие", - цитирует РИА Новости.