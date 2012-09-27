Туск призвал Качинского закончить «Смоленскую войну»

19:47, 27 сентября 2012
Мир
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Глава правительства Польши Дональд Туск призвал лидера крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PIS) Ярослава Качинского завершить "польско-польскую" войну, которая, по его словам, ведется на теме Смоленской авиакатастрофы.

Туск надеется, что PiS прекратит повышать температуру ненависти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на заседании Сейма, на котором представители польской власти предоставляют информацию об идентификации и захоронении жертв этой трагедии.

Д.Туск обвинил PIS в том, что ее политики вместо того, чтобы работать над выяснением истинных причин трагедии, с самого начала поставили "политический тезис" об умышленном убийстве Президента Польши Леха Качинского, которое постоянно пытаются доказать с помощью новых аргументов.

"Сегодня возможные ошибки используются в качестве основания, чтобы политически укрепить (тезис о покушении)... повышать температуру ненависти, наступившей после катастрофы ", - сказал он.

Глава правительства заявил, что представители польской власти никоим образом не пытались использовать эту трагедию, чтобы ответить "политическим тезисом" оппозиции.

Д.Туск назвал деструктивным такие действия политиков "Права и справедливости", выразив надежду, что Польша не погрязнет в "Смоленской войне" ближайшее десятилетие.

"Дольше уже не может быть постоянным основанием для ведения войны. Это на самом деле в руках Ярослава Качинского, чтобы эту войну закончить, чтобы больше не использовать Смоленск как политическое оружие", - сказал Д.Туск.

Глава польского правительства также заявил, что не пытается убедить изменить взгляды, а лишь надеется, что это дело исчезнет с политической повестки дня в стране.

"Возможно, сегодня тот самый день, когда мы должны себе выразительно сказать (...) заканчиваем войну по делу катастрофы, потому что она принесет нам следующие жертвы - не фактические в физическом смысле, а жертвами будем все мы, поляки", - сказал Д.Туск.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Польше вспыхнул скандал после того, как польская военная прокуратура подтвердила замену тел двух жертв Смоленской авиакатастрофы, которые были похоронены под чужими именами, одна из которых - легендарная фигура профсоюзного движения "Солидарность" Анна Валентинович.

Прокуратура обнаружила замену тел после проведения их эксгумации, которую решила провести из-за неясности в документации по вскрытию тел, которые получила от российской стороны.

Польские следователи заявили о намерении провести эксгумацию еще 4 из 96 жертв катастрофы.

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