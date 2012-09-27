Туск призвал Качинского закончить «Смоленскую войну»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на заседании Сейма, на котором представители польской власти предоставляют информацию об идентификации и захоронении жертв этой трагедии.

Д.Туск обвинил PIS в том, что ее политики вместо того, чтобы работать над выяснением истинных причин трагедии, с самого начала поставили "политический тезис" об умышленном убийстве Президента Польши Леха Качинского, которое постоянно пытаются доказать с помощью новых аргументов.

"Сегодня возможные ошибки используются в качестве основания, чтобы политически укрепить (тезис о покушении)... повышать температуру ненависти, наступившей после катастрофы ", - сказал он.

Глава правительства заявил, что представители польской власти никоим образом не пытались использовать эту трагедию, чтобы ответить "политическим тезисом" оппозиции.

Д.Туск назвал деструктивным такие действия политиков "Права и справедливости", выразив надежду, что Польша не погрязнет в "Смоленской войне" ближайшее десятилетие.

"Дольше уже не может быть постоянным основанием для ведения войны. Это на самом деле в руках Ярослава Качинского, чтобы эту войну закончить, чтобы больше не использовать Смоленск как политическое оружие", - сказал Д.Туск.

Глава польского правительства также заявил, что не пытается убедить изменить взгляды, а лишь надеется, что это дело исчезнет с политической повестки дня в стране.

"Возможно, сегодня тот самый день, когда мы должны себе выразительно сказать (...) заканчиваем войну по делу катастрофы, потому что она принесет нам следующие жертвы - не фактические в физическом смысле, а жертвами будем все мы, поляки", - сказал Д.Туск.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Польше вспыхнул скандал после того, как польская военная прокуратура подтвердила замену тел двух жертв Смоленской авиакатастрофы, которые были похоронены под чужими именами, одна из которых - легендарная фигура профсоюзного движения "Солидарность" Анна Валентинович.

Прокуратура обнаружила замену тел после проведения их эксгумации, которую решила провести из-за неясности в документации по вскрытию тел, которые получила от российской стороны.

Польские следователи заявили о намерении провести эксгумацию еще 4 из 96 жертв катастрофы.