Премьер-министр Казахстана ушел в отставку

"Глава государства Нурсултан Назарбаев освободил Масимова от должности премьер-министра в связи с поданным заявлением", - написала пресс-служба в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщал ранее РИА Новости источник в правительственных кругах, новым главой правительства будет назначен нынешний вице-премьер Серик Ахметов, а Масимов возглавит администрацию президента Казахстана.

Масимов дольше всех из премьеров возглавлял правительство Казахстана, он работал в этой должности с января 2007 года.

Экс-премьер окончил Пекинский институт языка, юридический институт Уханьского университета, Казахскую государственную академию управления. Имеет специальности юриста-международника и экономиста. Доктор экономических наук. Владеет английским, китайским, арабским языками.