В России радио «Свобода» уходит в интернет

Радио «Свобода» 10 ноября прекращает вещание на средних волнах в Москве и переходит на мультимедийный тип вещания, который подразумевает перенос трансляции радиоэфира в интернет.

Об этом сообщила директор российского представительства радиостанции Елена Глушкова, передает РИА «Новости».

"У нас была лицензия на вещание только в Москве, теперь в Москве вещать перестает", - сообщила Е.Глушкова.

Она отметила, что решение о прекращении вещания в столице вызвано вступлением в силу 10 ноября нормы российского закона о СМИ, в соответствии с которой радиовещание не может осуществляться на территории России компаниями, более 50% которых составляют иностранные физические или юридические лица.

"Мы как раз относимся к этой категории компаний. А поскольку всегда соблюдали законодательство РФ, то мы будем соблюдать его и отныне. Поэтому 10 ноября мы будем уходить из эфира", - сказала Е.Глушкова.

"Мы разрабатываем мультимедийную стратегию, и это означает, что как основную площадку для радиовещания теперь будем использовать интернет", - добавила она.

По информации Русской службы ВВС, интернет-редакция Русской службы радиостанции "Свобода" в полном составе была уволена в 20 сентября. Новый директор службы Маша Гессен заявляет, что решение было принято без ее участия.

Как сообщила в эфире "Эха Москвы" бывший редактор сайта радио "Свобода" Людмила Телень, кадровое решение о массовом увольнении стало абсолютной неожиданностью для сотрудников интернет-редакции. По ее словам, решение было мотивировано тем, что "Свобода" сокращает радиовещание", однако интернет-версия никак не связана с радиовещанием.

"Было известно, что служба будет реформироваться, и что на базе радио "Свобода" будет создаваться мультимедийное средство информации. Как мне представлялось, то направление, в котором двигался сайт радио "Свобода", вполне совпадало с этой стратегией, потому что развитием мультимедийной платформы занималась как раз та команда, которая работала на сайте, плюс часть радиожурналистов, которые тоже осваивали новые технологии", - сказала Л.Телень.

Русская служба радио "Свобода" - одна из 23 служб (редакций) радиостанции, вещающей на 28 языках в 21 стране Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Корреспондентская сеть российской службы включает 23 корпункта (бюро) и несколько десятков внештатных корреспондентов во всех регионах России и многих странах мира.

Радио "Свобода" (полное название - радио "Свободная Европа") - международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая конгрессом США. Штаб-квартира организации находится в Праге.