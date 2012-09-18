Повстанцы оценили голову Асада в 25 миллионов долларов
09:35, 18 сентября 2012Мир
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Сирийская свободная армия (ССА) пообещала вознаграждение в размере 25 млн долларов тому, кто выдаст ей президента Сириии Башара Асада "живым или мертвым".
За голову Асада дорого платят, фото vestikavkaza.ru
Об этом сегодня сообщило Анатолийское агентство, пишет ИТАР-ТАСС.
Оно приводит слова одного из командиров ССА Ахмета Хиджази. Он пояснил, что эти средства будут выплачены "сирийскими бизнесменами, работающими в стране и за ее пределами и поддерживающими ССА".
Хиджази добавил, что вознаграждение призвано "побудить к действию членов близкого окружения Асада".
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