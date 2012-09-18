Повстанцы оценили голову Асада в 25 миллионов долларов

Об этом сегодня сообщило Анатолийское агентство, пишет ИТАР-ТАСС.

Оно приводит слова одного из командиров ССА Ахмета Хиджази. Он пояснил, что эти средства будут выплачены "сирийскими бизнесменами, работающими в стране и за ее пределами и поддерживающими ССА".

Хиджази добавил, что вознаграждение призвано "побудить к действию членов близкого окружения Асада".