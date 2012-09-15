Таджики и киргизы напали на полицейских в Москве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по г. Москве.

«Сотрудники столичной полиции в ходе пресечения несанкционированной торговли на проезжей части ул. Дурова задержали шестерых мужчин, граждан Таджикистана и Кыргызстана, и поместили их в служебный ПАЗ. В это время около ста их товарищей, ставших свидетелями произошедшего, повели себя агрессивно, стали кидать в сторону сотрудников полиции камни и куски арматуры. В результате были задержаны еще шестеро граждан Кыргызстана, Таджикистана и Египта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время задержания пострадали пятеро полицейских. Они получили многочисленные ушибы головы, шеи, рук и ног.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Принимаются меры к установлению остальных участников нападения на полицейских. Все задержанные доставлены в ОМВД России по Мещанскому району.

В отношении мигрантов, торговавших на проезжей части, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Позже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по ней – 10 лет лишения свободы.