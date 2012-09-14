Турецкий премьер призвал мусульман протестовать достойно

Об этом он заявил сегодня в своем выступлении на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Эрдоган подчеркнул, что мирные массовые протесты мусульман против оскорбления пророка Магомета и ислама являются справедливыми, но они не должны перерастать в террористические проявления, пишет Радио Свобода.

Премьер-министр Турции также заявил, что реакция мировых лидеров на действия режима сирийского президента Башара Асада должна быть более решительной, потому что режим, который убивает своих граждан, не может считаться справедливым. По мнению турецкого премьера, нынешняя сирийская власть «идет к своему неизбежному концу».

На этой неделе в ряде мусульманских стран произошли протесты против фильма, снятого в США, который, как считают митингующие, оскорбляет пророка Магомета. В ливийском городе Бенгази протесты привели к гибели американского посла и еще трех американских граждан.