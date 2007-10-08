В Париже почтили память Анны Политковской

Сотни людей пришли в воскресенье на площадь Стравинского в центре Парижа почтить память российской журналистки Анны Политковской, убитой год назад в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

В акции приняли участие представители мэрии Парижа, МИД Франции, правозащитных организаций, а также друзья журналистки. В своих выступлениях участники манифестации вспоминали Политковскую, восхищались ее смелостью и талантом, заявляли о своей приверженности свободе слова и правозащитным идеалам. Кроме того, они настаивали на скорейшем расследовании жестокого убийства.

Известные французские актрисы Джейн Биркин и Мари-Кристин Баро прочитали перед собравшимися статьи Анны Политковской и отрывки из ее книг.

Главный редактор сайта "Кавказский узел" Григорий Шведов, также принявший участие в траурном мероприятии, призвал французов уделять внимание соблюдению прав человека во всем мире, для того чтобы "продолжить дело обозревателя "Новой газеты".

В рамках акции выступила и чеченская правозащитница Наталия Естемирова, лауреат премии имени Анны Политковской и представительница правозащитной организации "Мемориал", дружившая с журналисткой. Она призвала присутствующих отстаивать свободу слова - "оружия, без которого человечество не может прожить".

Участники акций обратились к президенту Франции Николя Саркози с призывом поднять вопрос о расследовании убийства Политковской и свободы слова в России в рамках своего визита 9-10 октября.

В завершение акции, которая длилась около двух часов, парижане провели минуту молчания в память о журналистке и возложили к ее портрету белые розы.