На севере Камчатки разбился самолет: есть погибшие

Как сообщают РИА Новости, связь с рейсовым Ан-28, принадлежащим ФГУП "Камчатское авиапредприятие", пропала в районе поселка Палана в 12.28 по местному времени. Позже самолет обнаружили лежащим на боку в зарослях кедрового стланника в десяти километрах от поселка.

На борту, по предварительным данным, находились 11 пассажиров, в том числе один ребенок. Как сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС, число жертв при крушении самолета Ан-28 на севере Камчатки увеличилось до десяти.

"Погибших стало десять. От ран скончался ребенок", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди погибших - члены экипажа.

Прямые рейсы Ан-28 по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана были запущены в 2008 году, до этого добраться из Паланы в краевой центр можно было только вертолетом Ми-8, с пересадкой в Эссо.