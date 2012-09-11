Евросоюз хотел бы видеть прогресс в Украине и ставит в пример Молдову

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

«Мы хотим видеть прогресс в трех сферах: избирательное правосудие, проведение честных и свободных выборов, а также возобновление реформ в рамках порядка дня ассоциации», - сказала К.Эштон.

Она отметила, что в регионе «Восточного партнерства» может выделить Молдову, где, по ее словам, активно проводятся необходимые реформы, а также ведется работа по урегулированию Приднестровского конфликта.