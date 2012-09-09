Торнадо обрушился на Нью-Йорк

По сведениям очевидцев, повреждены дома, из земли вырваны деревья и столбы электропередач. Сильный ветер подбрасывал в воздух скамейки и мусорные урны, а в ряде мест в воздух были подняты автомобили, сообщает радио «Свобода».

Шторм вызвал сильные дожди в Нью-Йорке.

Из-за торнадо был отменен полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису. Полиция Нью-Йорка распорядилась эвакуировать стадион имени Артура Эша, где проходил матч.

По данным Национальной метеорологической службы, ожидается распространение торнадо на некоторые районы штатов Нью-Джерси, Коннектикут, Мэриленд, Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Пенсильвания.