Обама официально стал кандидатом в президенты США

Накануне делегаты съезда от всех штатов и территорий США утвердили номинацию Обамы. Сегодняшним заявлением президент выполнил формальность, которая позволяет ему начать прямые дебаты с соперником-республиканцем.

По теме: Республиканцы США выдвинули официального кандидата в президенты

"Я принимаю предложение... Путь, которым мы предлагаем вам пойти, не будет легким, но он приведет нас к лучшему будущему. Я призываю вас выбрать это будущее и поддержать те цели, которые сделают нашу страну лучше во многих областях - в промышленности, энергетике, образовании, нацбезопасности... Наш план поможет создать новые рабочие места и восстановить экономику, мы сможем сделать это за следующие четыре года. Вот почему я баллотируюсь на второй срок", - цитирует Обаму РИА "Новости".

По данным последних опросов, рейтинги Обамы и Ромни фактически сравнялись. Некоторые опросы показывают лидерство Ромни в предвыборной гонке. Однако, как отмечают социологи, после съездов всегда наблюдаются заметные колебания рейтингов.