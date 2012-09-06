В Турции после взрывов горят военные склады
01:21, 06 сентября 2012Мир
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Число пострадавших военнослужащих в результате двух взрывов на военном складе в центральной части Турции возросло до 20.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
ЧП произошло на складе в городе Афьонкарахисар в 21.15 по местному времени, вскоре начался пожар.
По данным мэра города, слова которого передает частный телеканал NTV, "взрывы произошли на складе гранат, располагающемся на территории турецких ВВС".
Сейчас с огнем борются десятки пожарных расчетов, стянуты множество машин скорой помощи и спасательных. Планируется использовать вертолеты.
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