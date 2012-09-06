В Турции после взрывов горят военные склады

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

ЧП произошло на складе в городе Афьонкарахисар в 21.15 по местному времени, вскоре начался пожар.

По данным мэра города, слова которого передает частный телеканал NTV, "взрывы произошли на складе гранат, располагающемся на территории турецких ВВС".

Сейчас с огнем борются десятки пожарных расчетов, стянуты множество машин скорой помощи и спасательных. Планируется использовать вертолеты.