МИД выражает сожаление по поводу конфликта между Арменией и Венгрией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Уверены, что нормы и принципы международного права должны стать основой для выхода из этой сложной ситуации», - сказал О.Волошин.

По его словам, Украина - будущее председательствующее государство в ОБСЕ - настроена содействовать развитию конструктивных отношений между всеми странами - членами организации.

Он отметил, что Украина также будет принимать все необходимые меры с целью активизации переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, в том числе при содействии Минской группы ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2012 г. Армения заявила, что приостанавливает дипломатические отношения с Венгрией.

Отношения Армении и Венгрии резко обострились из-за решения Будапешта экстрадировать в Азербайджан Рамиля Сафарова, который отбывал пожизненное заключение за убийство в 2004 году армянского офицера.

19 февраля 2004 лейтенант армянской армии Гурген Маргарян, отправленный в Будапешт на курсы английского языка в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", был во время сна зарублен топором азербайджанским офицером Р.Сафаровым - слушателем тех же курсов. 13 апреля 2006 суд первой инстанции Будапешта осудил Р.Сафарова к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет. В феврале 2007 года Апелляционный суд оставил приговор без изменений. Однако 31 августа 2012 года Р.Сафаров вернулся в Азербайджан и был помилован Президентом страны Ильхамом Алиевым.

Президент Армении Серж Саргсян в связи с этим обвинил власти Венгрии в сговоре с Баку.