Ответственный за закупки вооружений Грузии сбежал в Россию

При аппарате президента Грузии создается специальная антикоррупционная группа. Такое решение озвучил на заседании правительства президент Грузии Михаил Саакашвили. Создаваемая антикоррупционная группа будет подотчетна лично президенту и, кроме того, будет представлять первичный отчет спикеру парламента Грузии Нино Бурджанадзе. "Ее (группы) главной функцией будет проверка каждого из вас", - сказал президент членам своего правительства. "Мы все получили такой урок, что сейчас другой альтернативы нет", - пояснил он.

"Если у кого-то есть иллюзия, что нас заставят путем шантажа устроить здесь банановую республику, ничего не получится", - отметил М.Саакашвили.

М.Саакашвили сегодня также предъявил претензии к работе главы МВД Вано Мерабишвили. Президент потребовал его ответить на вопрос: "Каким образом бывший ответственный за закупки Минобороны страны, некто Ясон Чихладзе по прозвищу "Волк", сбежал в Москву?"

"Значит, человек, который владеет всей секретной информацией о закупках Минобороны, оказался в Москве", то есть "прямо в ФСБ", - пояснил Саакашвили.

М.Саакашвили поинтересовался: "Как могло случиться, что одна из основных фигур Минобороны пришла в ведомство из криминальных кругов и имеет криминальное прошлое".

"Если у кого-то еще в министерствах есть "Волки", "Шакалы", "Тигры" и прочие, правда что животные, проверьте, и мы тоже это сделаем", - распорядился грузинский президент.

Ясон Чихладзе, ранее возглавлявший департамент государственных закупок Минобороны Грузии, проходит по делу о коррупционных сделках в оборонном ведомстве страны.

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