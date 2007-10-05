Ответственный за закупки вооружений Грузии сбежал в Россию
Саакашвили ищет других "животных"
|Михаил Саакашвили
"Если у кого-то есть иллюзия, что нас заставят путем шантажа устроить здесь банановую республику, ничего не получится", - отметил М.Саакашвили.
М.Саакашвили сегодня также предъявил претензии к работе главы МВД Вано Мерабишвили. Президент потребовал его ответить на вопрос: "Каким образом бывший ответственный за закупки Минобороны страны, некто Ясон Чихладзе по прозвищу "Волк", сбежал в Москву?"
"Значит, человек, который владеет всей секретной информацией о закупках Минобороны, оказался в Москве", то есть "прямо в ФСБ", - пояснил Саакашвили.
М.Саакашвили поинтересовался: "Как могло случиться, что одна из основных фигур Минобороны пришла в ведомство из криминальных кругов и имеет криминальное прошлое".
"Если у кого-то еще в министерствах есть "Волки", "Шакалы", "Тигры" и прочие, правда что животные, проверьте, и мы тоже это сделаем", - распорядился грузинский президент.
Ясон Чихладзе, ранее возглавлявший департамент государственных закупок Минобороны Грузии, проходит по делу о коррупционных сделках в оборонном ведомстве страны.