На ТВ Pussy Riot предложили публично извиниться для смягчения приговора

Об этом говорится в обращении, опубликованном на информационно-правовом портале "Человек и закон" 2 сентября.

Обращение адресовано осужденным участницам панк-группы и их адвокатам Марку Фейгину, Виолетте Волковой и Николаю Полозову, пишет Лента.ru.

"Если девушки готовы выступить с официальным заявлением (скажем, подписанным ими и озвученным через адвокатов) и - посредством эфира на Первом канале - извиниться перед верующими, то программа готова приложить максимум усилий, чтобы помочь прекратить нападки на девушек", - говорится в обращении.

Кроме того, если девушки извинятся перед верующими, "Человек и закон" готов "с экрана телевизора призвать к радикальному смягчению приговора Pussy Riot". Редакция передачи подчеркивает, что не намерена обсуждать сам поступок девушек, но предлагает им помощь в свете последствий, спровоцированных их действиями.

Что именно имеется в виду под этими последствиями, в обращении не уточняется, но положение дел передача описывает словами "дурная бесконечность". "Все это может закончиться большой кровью. Думаем, вы понимаете это не хуже нас!" - говорится в обращении.

В пятницу, 31 августа, адвокат Николай Полозов писал в твиттере, что ему звонили из передачи "Человек и закон" и предлагали устроить так, чтобы девушки извинились в эфире. Главный режиссер "Человека и закона" Денис Пиманов подтвердил эту информацию.

В переписке с Пимановым Полозов заявил, что девушки уже извинились в суде, а затем написал: "Господин Пиманов и программа 'Человек и закон', катитесь к черту с требованиями повторных извинений от наших подзащитных!"