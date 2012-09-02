В США на глазах зрителей авиашоу разбился самолет: пилот погиб (видео)

В американском штате Айова на глазах у тысяч посетителей авиашоу разбился учебно-тренировочный самолет, пилот погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошел в субботу вечером во время Quad City Air Show. Самолет L-39 Albatross, летевший клином с двумя другими самолетами, разбился по невыясненным пока причинам при выполнении элемента пилотажа с креном в 45 градусов.

Федеральное управление гражданской авиации США ведет расследование инцидента.