В США на глазах зрителей авиашоу разбился самолет: пилот погиб (видео)
13:35, 02 сентября 2012Мир
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В США во время авиашоу разбился самолет, погиб пилот.
В американском штате Айова на глазах у тысяч посетителей авиашоу разбился учебно-тренировочный самолет, пилот погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Инцидент произошел в субботу вечером во время Quad City Air Show. Самолет L-39 Albatross, летевший клином с двумя другими самолетами, разбился по невыясненным пока причинам при выполнении элемента пилотажа с креном в 45 градусов.
Федеральное управление гражданской авиации США ведет расследование инцидента.
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