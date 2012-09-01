В Беларуси прекращается выпуск банкнот в 10 и 20 рублей

20:33, 01 сентября 2012
Мир
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В Беларуси с сегодняшнего дня прекращается выпуск банкнот номиналом 10 и 20 рублей.

білоруські рублі

Как сообщили УНИАН в Управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси, соответствующее решение содержится в постановлении Нацбанка.

« С 1 апреля 2014 года данные купюры будут изъяты из обращения и будут считаться недействительными», - подчеркнули в Нацбанке Беларуси.

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