Ректор Украинского Католического университета стал епископом для Франции
01:03, 28 августа 2012Мир
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Ректор Украинского Католического университета Борис Гудзяк стал епископом Украинской греко-католической церкви для украинцев Франции, Швейцарии и Бенилюкса.
Ректор Украинского Католического университета Борис Гудзяк стал епископом УГКЦ для украинцев Франции, Швейцарии и Бенилюкса, фото с сайта training.com.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского Католического университета, 26 августа в Архикафедральном Соборе святого Юра во Львове состоялась архиерейская хиротония отца Бориса Гудзяка, которую возглавил Блаженнейший Патриарх Святослав (Шевчук).
Ранее, 21 июля Папа Венедикт XVI благословил решение Синода Епископов УГКЦ и назначил ректора УКУ отца Б.Гудзяка титулярным епископом города Каркабия. Он назначен Апостольским экзархом для украинцев-католиков во Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Швейцарии.
Как сообщили в пресс-службе, в воскресенье Глава УГКЦ вручил новоизбранному владыке митру и епископский жезл.
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