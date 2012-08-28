Ректор Украинского Католического университета стал епископом для Франции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского Католического университета, 26 августа в Архикафедральном Соборе святого Юра во Львове состоялась архиерейская хиротония отца Бориса Гудзяка, которую возглавил Блаженнейший Патриарх Святослав (Шевчук).

Ранее, 21 июля Папа Венедикт XVI благословил решение Синода Епископов УГКЦ и назначил ректора УКУ отца Б.Гудзяка титулярным епископом города Каркабия. Он назначен Апостольским экзархом для украинцев-католиков во Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Швейцарии.

Как сообщили в пресс-службе, в воскресенье Глава УГКЦ вручил новоизбранному владыке митру и епископский жезл.