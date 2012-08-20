Лавров предлагает не истерить по поводу Pussy Riot

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом С.Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Эркки Туомиойей в Москве.

«Судебные процедуры никто не отменял. Есть возможность апелляции и, как я понимаю, адвокаты девушек собираются такую апелляцию подать. Давайте не будем делать каких-то скороспелых выводов и тем более устраивать какие-то истерики по этому поводу», - сказал С.Лавров.

Он подчеркнул, что в странах Запада также предусмотрены суровые наказания за святотатство и богохульство в храмах. Так, по словам С.Лаврова, в Германии «могут посадить на срок до 2 лет, во Франции – 2 года, в Австрии – полгода, в Финляндии – 2 года».

При этом С.Лавров отметил, что в Израиле был случай, когда мужчина получил два года тюрьмы за то, что принес отрубленную голову свиньи на Храмовую гору.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Трое участниц группы - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - 17 августа были осуждены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды.