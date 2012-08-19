На гонках в Сербии спортивный автомобиль врезался в толпу людей

Спортивный автомобиль въехал в толпу людей в ходе автогонки в западной части Сербии, в результате два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы, передает РИА "Новости".

Как сообщает местный телеканал В92 со ссылкой на Елену Ракович - представителя больницы, куда доставили пострадавших, происшествие случилось в районе горного массива Тара, где проходили гонки "Тара-2012", в которых участвовало 50 автомобилей.

В ходе мероприятия спортсмен из Боснии и Герцеговины Бранимир Симич потерял контроль над машиной и врезался в толпу. По факту произошедшего полиция ведет проверку, после которой будет принято решение, возобновлять или нет гонку.