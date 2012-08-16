Брата министра юстиции Эстонии судят за торговлю «травкой»
13:52, 16 августа 2012Мир
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На следующей неделе в Харьюском уездном суде начнется процесс над братом министра юстиции Эстонии Михкелем Михалом, которого обвиняют в торговле марихуаной.
Кристен Михал сам проходит по уголовному делу
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой Postimees.
У Михкеля Михала при обыске было изъято марихуану.
DELFI сообщает, что по некоторым данным фигурант дела признал вину. В связи с этим, как предполагается, дело будет рассматриваться в ускоренном порядке (в рамках процессуального соглашения между обвиняемым и прокуратурой).
До сих пор к уголовной ответственности брат министра не привлекался.
Сам министр юстиции Кристен Михал, отметим, в настоящее время проходит подозреваемым по делу о незаконном финансировании правящей Партии реформ.
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