Брата министра юстиции Эстонии судят за торговлю «травкой»

13:52, 16 августа 2012
Мир
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На следующей неделе в Харьюском уездном суде начнется процесс над братом министра юстиции Эстонии Михкелем Михалом, которого обвиняют в торговле марихуаной.

Кристен Михал сам проходит по уголовному делу

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой Postimees. 

У Михкеля Михала при обыске было изъято марихуану.

DELFI сообщает, что по некоторым данным фигурант дела признал вину. В связи с этим, как предполагается, дело будет рассматриваться в ускоренном порядке (в рамках процессуального соглашения между обвиняемым и прокуратурой).

До сих пор к уголовной ответственности брат министра не привлекался.

Сам министр юстиции Кристен Михал, отметим, в настоящее время проходит подозреваемым по делу о незаконном финансировании правящей Партии реформ. 

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