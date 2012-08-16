Брата министра юстиции Эстонии судят за торговлю «травкой»

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой Postimees.

У Михкеля Михала при обыске было изъято марихуану.

DELFI сообщает, что по некоторым данным фигурант дела признал вину. В связи с этим, как предполагается, дело будет рассматриваться в ускоренном порядке (в рамках процессуального соглашения между обвиняемым и прокуратурой).

До сих пор к уголовной ответственности брат министра не привлекался.

Сам министр юстиции Кристен Михал, отметим, в настоящее время проходит подозреваемым по делу о незаконном финансировании правящей Партии реформ.