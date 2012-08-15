В России разогнали акцию в поддержку Pussy Riot (видео)

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным участников акции, произошла драка с сотрудниками охраны, которые разбили журналистам видеокамеру. Несколько человек пострадали, в том числе журналисты.

Как сообщал УНИАН, суд назначил оглашение приговора участникам панк-молебна на 17 августа. Их обвиняют в хулиганстве в храме Христа Спасителя за «панк-молебен» «Богородица, Путина прогони».