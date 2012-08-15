В России разогнали акцию в поддержку Pussy Riot (видео)
13:31, 15 августа 2012Мир
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В столице России Москве возле храма Христа Спасителя охрана разогнала акцию в поддержку арестованных участников панк-группы Pussy Riot.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным участников акции, произошла драка с сотрудниками охраны, которые разбили журналистам видеокамеру. Несколько человек пострадали, в том числе журналисты.
Как сообщал УНИАН, суд назначил оглашение приговора участникам панк-молебна на 17 августа. Их обвиняют в хулиганстве в храме Христа Спасителя за «панк-молебен» «Богородица, Путина прогони».
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