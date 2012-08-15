Украина намерена заблокировать австралийские антитабачные меры

Верховный суд Австралии отклонил жалобу табачных компаний на новый закон, который устанавливает самые жесткие в мире правила продажи их продукции, пишет Радио Свобода.

По этому закону, который вступит в силу в декабре 2012 года, производители табака не смогут отражать свои цвета, марки и логотипы или иметь отличный от других дизайн сигаретных пачек. Вся продукция будет продаваться в одинаковых коробках оливкового цвета, на которых обязательными будут предостережения о вреде курения.

Производители сигарет пытались убедить суд, что запрет на фирменную символику нарушает их права на интеллектуальную собственность.

Табачные компании не оставляют надежд защитить свои позиции с использованием процедур ВТО.

Украина как производитель табака вместе с Гондурасом и Доминиканской республикой направляет официальный запрос по австралийских требованиях к упаковке продукции.