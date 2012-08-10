Осмаева, который планировал покушение на Путина, подержат в Украине еще

Апелляционный суд Одесской области отложил экстрадицию в Россию Адама Осмаева, которого обвиняют в подготовке покушения на Президента РФ Владимира Путина, сообщили УНИАН сегодня в канцелярии суда.

Адвокаты обжаловали постановление Малиновского райсуда Одессы от 3 августа об экстрадиции 31-летнего А.Осмаева, сославшись на отсутствие у представителей обвинения документов, позволяющих идентифицировать личность обвиняемого.

Защитники подсудимого не отрицали факт его въезда в Украину по поддельным документам, однако указали, что до сих пор Генпрокуратурой Украины не предоставлены документы, подтверждающие, что перед судом предстал именно тот человек, которого с 2009 года разыскивают спецслужбы РФ по обвинению в терроризме.

Кроме того, отметил адвокат Алексей Шипков, экстрадиция его подзащитного противоречит законодательству Украины, поскольку действующие законы и международные соглашения, подписанные Украиной, запрещают передавать заключенного в руки иностранного правосудия, если при этом его ожидает смертная казнь, или он может быть подвергнут пыткам и издевательствам, о чем свидетельствует, к примеру, «дело Магницкого».

Также адвокаты указали, что подсудимый А.Осмаев не подлежит выдаче российским правоохранительным органам, потому что расследование по возбужденному против него уголовному делу пока не завершено.

Апелляционный суд Одесской области вынес решение отложить рассмотрение дела до 14 августа, предложив стороне обвинения предоставить документально подтвержденные доказательства причастности подсудимого к совершение терактов в Российской Федерации.

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Как сообщал УНИАН, российский "Первый канал" в феврале сообщил, что спецслужбы России и Украины задержали в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. В частности, уроженец Грозного А.Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из их показаний стало известно, что они готовили покушение на В.Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

Газета "Коммерсантъ-Украина" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщала, что подозреваемых не экстрадируют в Россию, пока они не отбудут наказание за преступления, совершенные в Украине. В частности, как писало издание, задержанные также подозреваются в организации взрыва в Одессе 4 января 2012 года.

В апреле Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест подозреваемых в подготовке покушения на В.Путина – А.Осмаева и гражданина Казахстана Ильи Пьянзина. Они обвиняются по части 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе), части 1 статьи 30 (изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления), статьи 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности), части 3 статьи 223 ( незаконное изготовление оружия) и части 3 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).