Девять стран ЕС войдут в Шенгенскую зону досрочно

Девять новых членов Евросоюза войдут в Шенгенскую зону за неделю до католического Рождества, то есть на две недели раньше объявленных сроков, передает агентство Associated Press.

Как заявил Руи Перейра, министр внутренних дел Португалии, председательствующей в данный момент в ЕС, все необходимые проверки и согласования завершены. Теперь Словакия, Словения, Венгрия, Чехия, Польша, Мальта, Латвия, Литва и Эстония могут отменить пограничный контроль на общих границах.

Паспортный контроль в европейских аэропортах для граждан этих стран сохранится до марта 2008 года. Между тем, отмечает агентство, Кипр, также входящий в Евросоюз, выразил намерение еще в течение года не присоединяться к Шенгенской зоне.

Напомним, Шенгенское соглашение о пограничном контроле на внутренних границах между европейскими странами было подписано в 1985 году. На данный момент к договору присоединились Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция, Австрия, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия и Исландия.

Лента.ру