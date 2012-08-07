Сирийские повстанцы грозят убить захваченных иранцев

Повстанческая группировка «Бригады аль-Бараа», действующая в составе Свободной сирийской армии, заявила, что её командир Абдель Нассер Шмейр застрелит остальных похищенных иранцев, если артиллерийские обстрелы будут продолжены, сообщает Радио Свобода.

В заявлении уточняется, что убиты будут те иранцы, чья принадлежность к Революционной гвардии Ирана будет установлена.

Иранцы были захвачены в субботу, когда ехали в автобусе. Тегеран утверждает, что группа состояла из паломников, которые направлялись к шиитским святыням в Дамаске. Телеканал Al-Arabiya показал кадры, на которых иранцы окружены вооружёнными людьми, утверждающими, что задержанные пассажиры автобуса – члены Революционной гвардии Ирана. По словам сирийских повстанцев, иранцы прибыли в Сирию с разведывательной целью.