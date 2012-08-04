Журналиста не пускают на место расстрела украинцев в России

Группа из 28 человек, среди которых двое прикарпатцев - депутат Ивано-Франковского областного совета Петр Шкутяк и журналист газеты "Галицкий корреспондент" Маричка Гаврилюк 2 августа пересекла границу с РФ, сообщает сайт Общества "Мемориал". В Карелии делегаты планируют посетить урочище Сандармох, где в ноябре 1937-го в течение четырех дней тайно расстреляли более тысячи заключенных.

На каких основаниях отказали во въезде Сергею Шевченко, пока не известно. На все вопросы пограничники отвечали, что не обязаны ничего объяснять.

До этого никаких проблем с пересечением границы журналист не имел: он семь раз посещал Карелию, включая Соловки. Сергей Шевченко - автор ряда книг о трагедии Сандармоха и Соловецких лагерях, а также многочисленных статей в периодике.

Вопросы есть и к российскому МИДу, который в одностороннем порядке возобновил "черные списки" - тайный список украинцев, пребывание которых на территории Российской Федерации считается нежелательным.

Напомним также, что при поддержке Ивано-Франковской областной государственной администрации в Карелии почтить память жертв Сандармоха отправилась также отдельная делегация из Прикарпатья.

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Сандармох— лесное урочище в Медвежьегорском районе Карелии, в 19 км от г. Повенец, где на площади 10 га в 1930-х годах расстреляно и похоронено более 9500 человек 58 национальностей. Главным образом это были спецпоселенцы и узники из Беломорско-Балтийского канала и Соловецких лагерей, а также жители окружающих сел. В общем на этой территории выявлено 236 «расстрельных ям». Расстрелы проводились тайно. Найдены захоронения жертв репрессий в июле 1997 г. Установлено, что Сандармох является местом массового расстрела 1111 узника соловецкого этапа 1937 года.

Среди убитых - цвет украинского возрождения начала ХХ в. - писатели Валерьян Пидмогильный, Николай Зеров, Григорий Эпик, Микола Кулиш, Мирослав Ирчан, режиссер Лесь Курбас, историк Сергей Грушевский (брат президента УНР), чиновники УНР, общественные и церковные деятели, ученые, военные.

Осенью 1937 г. соловецкий этап вывезли с островов, а поэтому его след затерялся. Много лет существовало предположение, что людей утопили в Белом море. Однако в 1995 г. усилиями директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Вениамина Иоффе в архивах Регионального управления ФСБ в Архангельске были найдены оригинальные документы, в частности — расстрельные списки. Исполнителем преступления был капитан госбезопасности Михаил Матвеев, заместитель начальника АГУ УНКВД Ленинградской области. Иногда ему ассистировал помощник коменданта УНКВД Георгий Алафер.

Место трагедии было выявлено 2 июля 1997 г. совместной экспедицией Карельского и Санкт-Петербургского «Мемориалов». 27 октября 1997 г. к 60-й годовщине трагедии здесь впервые провели Дни памяти. В мероприятиях принимала участие небольшая делегация из Украины, в составе которой были Евгений Сверстюк, Иван Драч, Лариса и Татьяна Крушельницкие. Они установили в мемориальном месте деревянный крест работы скульптора Николая Малышко.

В 1998 г. открыто мемориальное кладбище «Сандармох», установлен гранитный памятник. С 1997 г. ежегодно, 5-7 августа, в лесу возле мемориальных знаков проходят православная и католическая панихиды, митинги общественности. В них принимают участие и представители Украины. О соловецкой трагедии рассказано в книгах «Українські Соловки», «Архіпелаг особливого призначення», «Світло людей», «Розвіяні міфи. Історичні нариси і статті».

В 2004 году украинцы воздвигли в урочище гранитный казацкий крест «Убієнним синам України».