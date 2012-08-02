СМИ: Джеймс Кэмерон снимет фильм про гения-математика Перельмана

Российский математик Григорий Перельман, прославившийся тем, что смог привести доказательства гипотезы Пуанкаре а потом отказался от премии в миллион долларов, снимется в фильме, который будет продюсировать знаменитый Джеймс Кэмерон, пишет «Комсомольская правда в Украине».

«Я потратил три года на то, чтобы заключить с господином Перельманом официальный договор о сотрудничестве. А кроме того, с предложением снять русского гения я вышел к знаменитому продюсеру и режиссеру Джеймсу Кэмерону, и его это заинтересовало. Уверен, у этих людей получится снять суперкино о Перельмане», - заявил израильский кинопродюсер Александр Забровский.

Он уточнил, что съемки, кастинг актеров, подбор киногруппы будут проводить американцы. Сам Забровский выступает сопродюсером и соавтором сценария фильма под рабочим названием «Формула Вселенной».

Забровский также отметил, что смог уговорить Перельмана снятся в фильме не из-за денег, а из-за неординарного предложения.

«Перельман не продается. Если он отказался от миллиона долларов, понятно, что заинтересовали его совсем не деньги. На самом деле он с интересом реагирует на неординарные предложения», - сказал Забровский.

Сейчас авторы фильма заканчивают работу над сценарием. А затем начнутся, собственно, сами съемки.

В основе сюжета будущего фильма - история жизни российского математика, научившегося управлять Вселенной. Значительная часть картины будет посвящена интригам математических школ разных стран. Например, как доказательство теоремы у Перельмана пытались своровать китайцы.