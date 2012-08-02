СМИ: Обама разрешил ЦРУ помогать сирийским повстанцам

Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на источники агентства Рейтер.

Точная дата подписания распоряжения не называется, однако известно, что это было ранее в этом году.

По данным одного из источников, оказание "военной и коммуникационной" поддержки боевикам регулируется с секретной базы в районе города Адана на юге Турции. База создана Турцией, Саудовской Аравией и Катаром. Вблизи Аданы также расположена база ВВС США Инджирлик.

При этом США пока, предположительно, напрямую не поставляют оружие боевикам. "Специальные секретные операции" по их поддержке пока также не проводятся.

Значительные финансовые средства противникам Асада пересылают "богатые семьи из Саудовской Аравии и Катара", отмечают европейские правительственные источники.

Официальный представитель Белого дома Томми Витор воздержался от комментариев.

Ранее на этой неделе американский телеканал NBC News сообщил, что вооруженная оппозиция Сирии впервые получила небольшую партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).