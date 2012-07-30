Референдум об импичменте Президенту Румынии признан недействительным

Завершившийся в ночь на 30 июля референдум об отстранении от должности Президента Румынии Траяна Бэсеску признан недействительным из-за недостаточной явки избирателей.

Об этом заявило Центральное избирательное бюро Румынии, передает РИА «Новости».

Таким образом, Т.Бэсеску сохраняет за собой президентский пост.

По официальным данным, явка на референдуме составила около 45,92% избирателей. Референдум считается состоявшимся, если в голосовании примут участие не менее половины населения страны.

При этом, по данным экзит-поллов, более 80% принявших участие в референдуме проголосовали за уход Т.Бэсеску с президентского поста.

В начале июля парламент Румынии вынес импичмент Т.Бэсеску, который находится у власти уже второй срок подряд. За отстранение Президента от должности проголосовали 258 из 432 депутатов, против - 114. Инициатором процедуры отстранения правоцентриста Т.Бэсеску от должности стала оппозиционная левоцентристская коалиция, которая подготовила подробный доклад о его деятельности за последние два года пребывания на посту главы государства и обвинила политика в нарушении Конституции.

В апреле 2007 года произошли события, очень напоминающие нынешние - парламент Румынии объявил главе государства импичмент. Тогда депутаты от левой оппозиции обвинили Т.Бэсеску в нарушении Конституции и проявлении "тоталитарных наклонностей": злоупотреблении властью, в том числе в прослушивании телефонных разговоров членов правительства, коррупции и нанесении ущерба имиджу Румынии на международной арене. Дело дошло до референдума, в котором, по данным Центрального избирательного бюро Румынии, участвовали немногим более 30% из более 18 миллионов румын, имеющих право голоса. Из них 74% проголосовали против импичмента. Это не помешало Т.Бэсеску в декабре 2009 года победить на президентских выборах.