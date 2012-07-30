Pussy Riot: диктатор Путин боится девчонок

Участницы группы Pussy Riot, называющие себя Балаклава, Воробей и Белка, дали эксклюзивное интервью газете Guardian, в котором заявили, что Путин их боится.

«Путин боится девчонок! Диктатор Путин на самом деле боится людей!» – заявили девушки, пишет Газета.ру.

Участницы Pussy Riot отметили, что перформанс в Храме Христа Спасителя был именно молитвой.

«Богородица считается защитницей России. И поэтому это была именно молитва к Богородице о том, чтобы она прогнала Путина и изменила нашу политическую систему», – поведали участницы группы.

Во время интервью Pussy Riot не снимали масок и даже рассказали, что в целях конспирации они периодически меняются своими аксесуарами. Девушки отметили, что маски придают им уверенность и позволяют чувствовать себя новыми российскими супергероями.

В конце февраля несколько участниц панк-группы Pussy Riot спели в храме Христа Спасителя в Москве молебен «Богородица, Путина прогони». Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»). К настоящему времени три участницы группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич находятся под арестом, несмотря на многочисленные призывы представителей общественности освободить их.