Ромни готов поддержать удар Израиля по ядерным объектам Ирана

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни во время своего визита в Израиль заявил, что «отнесется с уважением» к любым действиям Израиля, если тот сочтет нужным нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает Зеркало недели. Встреча Ромни с израильским премьером состоялась в резиденции Нетаньяху в Иерусалиме.

За ней, как сообщалось, будут другие - как с представителями официальных кругов и оппозицией Израиля, так и с палестинским премьер-министром Саламом Файядом.

Визит Ромни в Израиль является частью его международного турне перед назначенными на осень выборами в США. По мнению наблюдателей, кандидат от республиканской партии надеется, что его произраильская политика поможет ему добиться победы над Обамой в ключевых штатах.