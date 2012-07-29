В Мексике на кладбище нашли 2 тонны марихуаны
11:18, 29 июля 2012Мир
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Партия марихуаны конфискована в рамках спецоперации.
2 тонны марихуаны спрятали на кладбище
Более 2 тонн марихуаны обнаружили мексиканские военные на кладбище поселка Вилья-Нуэва, расположенного на территории северо-восточного штата Тамаулипас.
Как передает ИТАР-ТАСС, пакеты с марихуаной армейский патруль обнаружил в могильных пантеонах кладбища.
Следствие не выдвигало версий, какая из банд наркомафии могла использовать для хранения наркотиков столь неожиданное место.
Партия марихуаны конфискована в рамках спецоперации, которая предполагает усиление борьбы с преступностью на территории штатов Тамаулипас, Нуэво-Леон и Коауила. В этих административных округах действуют три крупных наркокартеля, боевики которых часто вступают в столкновения с подразделениями армии и полиции.
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