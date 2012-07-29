В Мексике на кладбище нашли 2 тонны марихуаны

Более 2 тонн марихуаны обнаружили мексиканские военные на кладбище поселка Вилья-Нуэва, расположенного на территории северо-восточного штата Тамаулипас.

Как передает ИТАР-ТАСС, пакеты с марихуаной армейский патруль обнаружил в могильных пантеонах кладбища.

Следствие не выдвигало версий, какая из банд наркомафии могла использовать для хранения наркотиков столь неожиданное место.

Партия марихуаны конфискована в рамках спецоперации, которая предполагает усиление борьбы с преступностью на территории штатов Тамаулипас, Нуэво-Леон и Коауила. В этих административных округах действуют три крупных наркокартеля, боевики которых часто вступают в столкновения с подразделениями армии и полиции.