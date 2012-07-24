Путин прислал на похороны Ступки своего человека

Как сообщает Правительственный портал, о необходимости оперативного решения возникающих проблем говорилось во время встречи Н.Азарова с В.Зубковым, который по поручению главы Российского государства прибыл в Киев на прощание с Богданом Ступкой.

В.Зубков сообщил, что от имени Президента РФ Владимира Путина выразил искренние соболезнования родным Богдана Ступки и всему украинскому народу. Он отметил, что заслуги великого актера и перед украинскими, и перед российским народом никогда не будут забыты. Его творчество навсегда останется яркой страницей культурной истории наших государств и мощным генератором творчества для новых поколений.

Н.Азаров в свою очередь отметил, что жизнь и выдающийся творческий путь Богдана Ступки - это яркий пример того, что Украину и Россию объединяют не только современные экономические отношения, но и глубинные, не девальвированные общие исторические, культурные, гуманитарные ценности.

«Конечно, мы строим отношения с Россией на прагматичной основе, исходя из национальных интересов, но с учетом особых факторов исторического сосуществования и соседства», - заявил глава правительства.

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов украинско-российских отношений, в частности реализацию проекта строительства 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС на средства российского кредита, пути устранения препятствий и ограничений во взаимной торговле.

Н.Азаров и В.Зубков подчеркнули важность установленного постоянного диалога руководства Украины и России для оперативного решения проблем, которые возникают. Как специальный представитель Президента РФ, В.Зубков заверил в своей открытости и готовности к коммуникациям с украинским правительством по всем вопросам.