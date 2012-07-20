СБ ООН продлил миссию наблюдателей в Сирии на 30 дней

За соответствующую резолюцию проголосовали все 15 стран-членов совета, передает РИА «Новости».

"В этой резолюции, по сути, содержится призыв к сокращению уровня насилия, обращенный к обеим сторонам", - сказал российским журналистам после голосования постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

По его словам, эта "ключевая поправка" была включена в предложенную Великобританией резолюцию по требованию России и Китая.

Как сказал В.Чуркин, Россия считает резолюцию сбалансированной.

Совет Безопасности, как говорится в тексте резолюции, "призывает стороны обеспечить безопасность персонала миссии наблюдателей ООН в Сирии без ущерба для свободы передвижений и доступа, и подчеркивает, что первостепенная ответственность в этом лежит на сирийских властях".

Срок пребывания наблюдателей ООН в Сирии численностью около 300 человек заканчивается в ночь на субботу, 21 июля. После истечения последующих 30 дней, как сообщил В.Чуркин, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун доложит Совету Безопасности о ситуации, и, если со стороны властей и оппозиции в Сирии будет прекращено использование тяжелых вооружений и насилия, тогда мандат наблюдателей будет продлен.

Согласно резолюции, Генеральный секретарь ООН должен представить свой доклад об исполнении резолюции в течение 15 суток, начиная с сегодняшнего дня.

Согласие в СБ ООН о продлении миссии наблюдателей было достигнуто после того, как накануне Россия и Китай блокировали принятие западного проекта резолюции, с угрозой санкций, направленных, по сути, только против сирийских властей.

За время конфликта в Сирии, начавшегося с волнений в марте 2011 года, погибли около 16 тысяч человек.

От ранений, полученных в среду во время взрыва у здания спецслужб в Дамаске, в пятницу скончался руководитель управления сирийской национальной безопасности, генерал Хишам Ихтияр. Он стал четвертым высокопоставленным чиновником, погибших в результате этого нападения.