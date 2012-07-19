В Болгарии показали смертника, взорвавшего израильских туристов (видео)

"Человек в шортах", - так описал во время своего визита в больницу Бургаса, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и попросил прокуроров распространить изображение преступника для установления его личности, пишет болгарское агенство burgasnews.com.

Считается, что террорист-смертник - человек с длинными волосами, который был снят на камеру в районе автостоянки и аэропорта. Было установлено, что смертник был приблизительно 36-летний мужчина. Это видно со снимков, сделанных с помощью камеры.

По словам министра Цветанова, он проживал в стране от 4 до 7 дней. Несмотря на взрыв в его одежде обнаружены фальшивые документы жителя американского штата Мичиган.

"Не могу сказать, была ли логистика с болгарской стороны" - сказал Цветанов. Он добавил, что взрыв произошел после того, как смертник снял свой ​​рюкзак и положил его в багажное отделение автобуса.