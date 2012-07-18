Контракт был подписан во время визита в Минск премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает Reuters.

«Подписанный только что генеральный контракт на строительство АЭС - это масштабнейший проект, общей стоимостью 10 млрд долл.», - сказал Д.Медведев после подписания контракта.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года в Беларуси был подписан контракт по изыскательским работам, разработке проектной документации и первоочередной рабочей документации по строительству АЭС.

Это один из трех первоочередных контрактов по строительству АЭС, которые планируется подписать в первом квартале 2012 года.

Два оставшихся контракта предусматривают выполнение первоочередных работ подготовительного периода до «первого бетона», а также заказ оборудования длительного цикла изготовления.

Справка УНИАН. Первый энергоблок будущей белорусской АЭС планируется пустить в 2017 году, второй - в 2018 году.

Атомная электрическая станция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Эти два энергоблока будут большой единичной мощности – по 1200 МВт, тогда как вся белорусская энергосистема сегодня составляет примерно 8 тыс. МВт.

Финансирование строительства АЭС будет осуществляться преимущественно за счет государственного экспортного кредита России. В соответствии с межправительственным соглашением, кредит предоставляется на общую сумму до 10 млрд долл. сроком на 25 лет для финансирования 90% стоимости каждого договора между российским ЗАО «Атомстройэкспорт» и белорусским госучреждением «Дирекция строительства атомной электростанции».