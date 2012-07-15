В Турции во время разгона курдов ранили депутата

Как сообщает радио «Свобода», участники несанкционированной акции в городе Диярбакыр, где проживает курдское население, требовали освободить из-под стражи лидера запрещенной Курдской рабочей партии Абдуллу Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в одной из турецких тюрем, и перевести его под домашний арест, а также прекратить массовые аресты курдов.

Для разгона демонстрантов полицейские применили водометы и слезоточивый газ.

«Митинг был запрещен, потому что накануне полиция обнаружила в окрестностях крупные склады с оружием. Несмотря на запрет, на центральной площади ночью стали собираться люди. К утру собралось более тысячи курдов, они вели себя агрессивно и забрасывали полицейских камнями. Двое сотрудников полиции ранены», - заявил представитель местных властей.

Власти Турции направили в город почти 10 тысяч военных, танки, бронетехнику. Закрыты торговые центры.

В соседней провинции Ван объявлено чрезвычайное положение - после того, как накануне 12 человек были ранены в результате теракта, по мнению властей, организованного курдскими боевиками.