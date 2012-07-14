В России автобус с детьми опрокинулся в кювет: 8 пострадавших

21:35, 14 июля 2012
Мир
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В России автобус с детьми опрокинулся на трассе в Новгородской области.

Как передает РИА «Новости», пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей и подростков.

Автобус, который вез в Москву детей, отдыхавших в оздоровительном центре, опрокинулся в кювет.

"Трое детей и подростков госпитализированы в хирургическое отделение Валдайской центральной районной больницы, еще трое направлены в Демянскую центральную районную больницу", - сообщил агентству источник в Новгородской областной клинической больнице.

Жизни детей, по предварительным данным, ничего не угрожает.

Причина аварии устанавливается. Автоинспекторы предполагают, что водитель мог заснуть за рулем.

По информации МЧС РФ, в автобусе было 25 детей и 12 взрослых.

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