В России автобус с детьми опрокинулся в кювет: 8 пострадавших
21:35, 14 июля 2012Мир
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В России автобус с детьми опрокинулся на трассе в Новгородской области.
Как передает РИА «Новости», пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей и подростков.
Автобус, который вез в Москву детей, отдыхавших в оздоровительном центре, опрокинулся в кювет.
"Трое детей и подростков госпитализированы в хирургическое отделение Валдайской центральной районной больницы, еще трое направлены в Демянскую центральную районную больницу", - сообщил агентству источник в Новгородской областной клинической больнице.
Жизни детей, по предварительным данным, ничего не угрожает.
Причина аварии устанавливается. Автоинспекторы предполагают, что водитель мог заснуть за рулем.
По информации МЧС РФ, в автобусе было 25 детей и 12 взрослых.
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