Самолет «АэроСвита» задержали в Нью-Йорке из-за птицы

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, прибытие рейса в Киев ожидается около 17.00 по киевскому времени.

В Нью-Йорке пассажирам задержанного рейса было предоставлено питание и напитки, все желающие были размещены в гостинице. Большая часть пассажиров была отправлена в Киев рейсами других авиакомпаний через Варшаву, Стамбул, Москву и Франкфурт.

В компании также сообщили, что вмятины на фюзеляже были обнаружены вечером в понедельник, 9 июля, в аэропорту Нью-Йорка при осмотре самолета Boeing 767, выполнившего рейс из Киева.

В этой связи обратный рейс Нью-Йорк - Киев был отложен, в компанию Boeing сразу же был направлен запрос относительно возможности выполнения самолетом авиарейса с учетом полученных повреждений, к осмотру судна и анализу повреждений были привлечены эксперты компании-производителя.

В ночь на среду, 11 июля, от Boeing было получено разрешение на выполнение полета.

«Задачи по предотвращению столкновения воздушных судов с птицами возлагаются на операторов аэропортов. Даже при предположении участия самолета в таком инциденте любая авиакомпания обязана предпринять комплекс мер для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации воздушного судна», - говорится в сообщении «АэроСвита».

Напомним, в 2012 году «АэроСвит» пополнил свой флот шестью новыми воздушными судами, в том числе двумя Boeing 737-700 Next Generation, двумя Boeing 737-800, а также двумя Embraer 190, оператором которых стала авиакомпания "Днеправиа", которая является партнером "АэроСвита" по альянсу "Украинская авиационная группа".

Еще три Embraer 190 должны поступить в распоряжение альянса до конца 2012 года.

В 2013-2016 годах продолжится поставка ранее заказанных "АэроСвитом" воздушных судов Boeing Next Generation 737.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе дальнемагистральных Boeing 767 и среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.