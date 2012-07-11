Нефть дорожает из-за снижения американских запасов

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.340 мск выросла на 0,38 доллара, или на 0,45%, - до 84,29 доллара за баррель, пишет РИА «Новости».

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,37 доллара, или на 0,38%, - до 98,34 доллара за баррель.

По данным API, опубликованным минувшей ночью, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 695 тысячей баррелей. Минэнерго США, по прогнозам аналитиков, может в среду сообщить о сокращении показателя на 1,38 миллиона баррелей.

"Рынок хочет видеть данные, свидетельствующие о продолжении снижения запасов нефти в США, - приводит агентство Bloomberg слова главного рыночного аналитика CMC Markets в Сиднее Рика Спунера (Ric Spooner). - Если это будет происходить, мы сможем увидеть повышение активности, что поддержит цены на товар".