Либералы заявляют, что победили исламистов на выборах в Ливии

Союз национальных сил бывшего премьер-министра Махмуда Джибриля утверждает, что за его кандидатов было подано большинство голосов на первых после свержения режима Муамара Каддафи всеобщих выборах в стране. По предварительным итогам подсчетов голосов в крупных городах, в том числе Триполи и Бенгази, "Союз национальных сил" лидирует со значительным отрывом, передает France 24.



Сколько точно мест в парламенте получат либералы и их соперники, среди которых преобладают исламисты, пока, однако, неясно. Предварительные итоги выборов будут озвучены не ранее вечера понедельника, 9 июля, а оглашение окончательных результатов голосования ожидается не ранее, чем через неделю.



Явка избирателей составила, по предварительным оценкам, около 63 процентов.



По данным центральной избирательной комиссии страны, в день голосования «из-за фактов саботажа» не смогли открыться более 20 избирательных участков, в основном в восточных районах. Преимущественно там же накануне люди выходили на протестные акции с призывом бойкотировать выборы. Были отмечены вооруженные нападения на избирательные участки. Жители востока Ливии недовольны тем, что в парламенте на их депутатов приходится 60 мандатов, а на представителей запада страны – более ста.



Ливия, замечает РосБизнесКонсалтинг, таким образом станет первым государством, пережившим "арабскую весну", в котором большинство в парламенте получат не исламистские, а либеральные партии. В соседних Тунисе и Египте, где в ходе революций 2011 г. также пали прежние режимы, к власти пришли именно исламисты.