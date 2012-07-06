Сирийский президент не сможет сбежать в Москву
01:37, 06 июля 2012Мир
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Россия вновь опровергла появившиеся в последнее время предположения, что Москва планирует предоставить сирийскому президенту Башару Асаду политическое убежище.
В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Гидо Вестервелле сказал, что поначалу воспринял предложение о предоставлении убежища Асаду как шутку. По словам Лаврова, с такой же идеей можно было бы обратиться и к немецким коллегам.
Ранее один из высокопоставленных чиновников российского министерства иностранных дел заявлял, что Москва не рассматривает вопрос о предоставлении Башару Асаду политического убежища, сообщает Радио Свобода.
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