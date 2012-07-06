Сирийский президент не сможет сбежать в Москву

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Гидо Вестервелле сказал, что поначалу воспринял предложение о предоставлении убежища Асаду как шутку. По словам Лаврова, с такой же идеей можно было бы обратиться и к немецким коллегам.



Ранее один из высокопоставленных чиновников российского министерства иностранных дел заявлял, что Москва не рассматривает вопрос о предоставлении Башару Асаду политического убежища, сообщает Радио Свобода.