2 миллиона американцев сидят без света из-за урагана

Почти двое суток без электричества остаются около двух миллионов потребителей. Жертвами стихии стали как минимум 13 человек, в основном, в штате Вирджиния, сообщает ИТАР-ТАСС.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Вашингтоне, а также в штатах Вирджиния, Огайо, Мэриленд и Западная Вирджиния.

Власти пока даже не приступали к оценке ущерба, нанесенного штормом, но, как уверяют специалисты, более серьезный урон может быть причинен исключительно ураганом. Ситуацию осложняет почти африканская жара, при которой в домах с неработающими кондиционерами находиться весьма затруднительно. В Вашингтоне термометры показывают 35-40 градусов, а в некоторых более южных городах температура еще выше.

Из-за последствий урагана сегодня в Вашингтоне будут закрыты все школы, где по окончании учебного года дети собираются в летние лагеря.

Губернатор Мэриленда Мартин О'Малли официально разрешил госслужащим уходить из офисов в свободном режиме. Он также призвал жителей штата воздержаться от поездок на автомобилях, объяснив это тем, что многие светофоры до сих пор не работают, а на улицах остаются поваленные деревья.

Компания "Пепко", отвечающая за энергоснабжение Вашингтона и Мэриленда, предупредила, что восстановительные работы могут занять до семи дней.

Концерн "Доминион", обеспечивающей подачу электроэнергии в Вирджинии, обещает вернуть свет во все дома к 7 июля.