Исламский банк предоставил Египту миллиард долларов

Об этом говорится в официальном пресс-релизе правительства Египта, передает Reuters. Соглашение заключено между Каиром и Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (International Islamic Trade Finance Corporation), которая является частью Исламского банка развития.



Транш в размере 1 млрд долл. является частью общего гранта ИБР Египту в размере 2,5 млрд долл.



По сообщениям анонимных источников, в ближайшее время у Египта могут возникнуть финансовые проблемы. Правительство страны опровергает данные сообщения, замечает РосБизнесКонсалтинг.



ИБР базируется в Саудовской Аравии. В мае 2012 года Эр-Рияд пообещал 8-летний кредит Египту в размере 1 млрд долл.



